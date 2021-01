Repubblica: Gattuso e De Laurentiis separati in casa per motivi personali, non tecnici

La scintilla, tra i due, non è mai scattata. E’ da agosto che va avanti il tira e molla sul contratto di rinnovo. E’ diventato un braccio di ferro

Gli ultimi ko sono stati solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Il ko contro il Verona al Bentegodi, le divergenze sul modulo tattico e il fastidio per il mancato utilizzo di Rrahmani

“sono solo le ultime gocce che per qualche ora hanno fatto traboccare il vaso, nell’impeto di una delle cicliche eruzioni d’ira che caratterizzano il personaggio. Ma c’è dell’altro dietro alle repentine giravolte di Aurelio De Laurentiis, che nelle scorse ore si era messo a frugare con frenesia nella sua agenda telefonica, scorrendone in modo compulsiva tutta la pagina con la lettera “A”, alla voce allenatori”.

Lo scrive Repubblica Napoli. Che aggiunge che il motivo dell’attrito tra presidente e tecnico è in realtà da ricondurre alla partita del rinnovo del contratto.

“Il vaso in realtà era già colmo per motivi personali, non tecnici. Colpa di una scintilla che tra ADL e Ringhio non è mai davvero scattata, al di là dei momentanei riavvicinamenti tra loro”.

Il rapporto tra Gattuso e il Napoli avrebbe dovuto scadere nel giugno 2019. Gattuso doveva essere solo un traghettatore. De Laurentiis aveva già scelto il successore: Juric. Gattuso lo aveva capito, scrive il quotidiano, e si era giocato le sue carte vincendo a sorpresa la Coppa Italia.

“A giugno aveva ribaltato il tavolo, costringendo De Laurentiis a cambiare piani. Il presidente fece infatti scadere i termini per la risoluzione e ad agosto invitò Ringhio a Capri, certo di farlo firmare in quattro e quattr’otto. Invece il rinnovo è diventato una telenovela, per il secco no di Ringhio alle penali di ADL”.

Secondo Repubblica, lo scontro sarebbe figlio di uno scontro tra ego per il rinnovo del contratto. Rinnovo che la stessa Repubblica per settimane aveva dato per certo.