Repubblica: allarme contagi negli ospedali napoletani (al Cardarelli sono 21)

Negli ospedali cittadini è allarme contagi. Lo scrive Repubblica Napoli. Sono 3 i dipendenti positivi al Loreto, 4 all’Ospedale del Mare, altrettanti al Pellegrini e al San Giovanni Bosco. 2 al San Paolo e ben 21 al Cardarelli. Sono tutti rimasti contagiati negli ultimi dieci giorni e la maggior parte di loro erano in attesa del richiamo al vaccino dopo la prima dose.

In particolare, al Cardarelli, è polemica. Il presidente nazionale del Nursing Up, sindacato infermieri italiani, Antonio De Palma, attacca:

“Sedici infermieri contagiati nelle ultime 72 ore al Cardarelli: di cui 11 del servizio trasporto, l’autoparco, e 5 del reparto di Medicina d’Urgenza. Dopo una falsa calma apparente, mascherata dal buon esito iniziale della campagna di vaccinazione che aveva portato la Campania ai primi posti per somministrazioni effettuate, riesplode la triste attualità a cui tutti siamo abituati, in una regione e in particolare in una provincia, quella di Napoli, bersagliata dalle conseguenze di una politica sanitaria scellerata”.