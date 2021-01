«Osimhen? E’ stato inutile mandarlo in Belgio, in Italia ci sono i migliori chirurghi della spalla»

Il chirurgo ortopedico napoletano Alfonso Romano al Mattino: «Dopo la riabilitazione può tornare in campo con l’ausilio di tutori, poi, a fine stagione, si opera»

Il Mattino intervista il chirurgo ortopedico napoletano Alfonso Romano. Il tema è Osimhen. Dichiara che è stato inutile spedirlo in Belgio per la riabilitazione dopo l’infortunio.

«L’incidenza della lussazione della spalla nel calcio è bassa, soprattutto se non sei un portiere. Osimhen ha già svolto il percorso riabilitativo e ora deve solo tornare a giocare. A proposito della riabilitazione: credo sia stato inutile andare in Belgio visto che in Italia ci sono i migliori chirurghi della spalla».