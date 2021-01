Oma Akatugba: “Gettare soldi per terra è un’usanza nigeriana, è un augurio di prosperità”

Il giornalista nigeriano Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen, commenta, su Twitter, il video che ritrae l’attaccante del Napoli alla festa del suo compleanno. Osimhen è stato immortalato mentre balla gettando soldi per terra insieme ai suoi familiari. Un gesto che ha fatto molto discutere ma che, spiega il giornalista, è in realtà un’usanza nigeriana e non deve dunque essere interpretato come un affronto alla miseria. Oma Akatugba spiega che quel gesto, nella cultura nigeriana vuol dire augurare prosperità e che dunque non occorre gonfiarlo più di tanto.

Victor Osimhen is in the wrong for the lack of masks and social distancing at a party. But @omaakatugba has confirmed that the act of ‘throwing money on the ground’ is to wish prosperity. It’s Nigerian culture. So let’s not blow that bit out of proportion. pic.twitter.com/RHqXNr7YIH

