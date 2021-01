Okaka: “Il Napoli? Erano spaventati, non sapevano più come prenderci”

L’attaccante dell’Udinese, Stefano Okaka, ha parlato a Udinese Tv commentando la partita contro il Napoli di domenica.

“Facciamo tutti parte di un gruppo, e anche da fuori dobbiamo dare il nostro supporto e, in questo momento, ci tenevo a sostenere la squadra dagli spalti ieri. Contro il Napoli abbiamo fatto un’ottima prestazione, loro erano spaventati e non sapevano più come prenderci. Poi, purtroppo, come successo tante volte, abbiamo preso un gol al 90esimo su palla inattiva. Come prestazione abbiamo fatto bene ma, in termini di punti, non è andata bene, visto che ci sono sfuggiti”.