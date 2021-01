Napoli-Empoli, formazioni: Koulibaly e Rrahmani titolari

Gioca Ghoulam. In mediana tocca a Demme e Lobotka. Politano, Elmas e Lozano alle spalle di Petagna

Il Napoli ha ufficializzato l’undici scelto da Rino Gattuso per fronteggiare l’Empoli, alle 18, in Coppa Italia, allo Stadio Maradona. Tra i pali ci sarà ancora Meret. In difesa torna Koulibaly titolare dopo lo stop dovuto ad infortunio. Accanto a lui Rrahmani avrà la possibilità di riscattarsi dopo lo scivolone contro l’Udinese. Ai lati Di Lorenzo e Ghoulam. A centrocampo spazio a Lobotka e Demme. In attacco, Politano, Elmas e Lozano alle spalle di Petagna punta.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Elmas, Lozano, Petagna. All. Gattuso

Empoli (4-3-1-2): Furlan, Terzic, Matos, Olivieri, Olivieri, Bajrami, Casale, Zappella, Ricci, Damiani, Haas, Viti. All. Dionisi (in panchina Cozzi)