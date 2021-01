Mertens bene, ma non benissimo. A Verona ancora titolare Petagna

L’attaccante belga ha fatto evidenti passi avanti, ma non tali da concedere a Gattuso di schierarlo come titolare nella partita di domani

Bene, ma non benissimo.

Questa al momento la condizione di Dries Mertens come riporta il Corriere dello Sport. L’attaccante belga è in costante ripresa, ma la caviglia continua a creargli fastidio. Rispetto alla partita contro la Fiorentina in cui ha esordito ha acquisito sicuramente scaltrezza e reattività. ma per vederlo titolare bisognerà ancora aspettare

Domani a Verona toccherà a Petagna partire di nuovo titolare e fare da riferimento in attacco per la settimana volta in poco più di un mese. Dries infatti ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra e la situazione è in evoluzione