Mattino: Gattuso considera ingiusto e ingiustificato il clima negativo che si era abbattuto sulla squadra

Il tecnico teme che l’ambiente sia troppo critico ed esigente nei confronti della squadra e per questo chiede alla società maggiore chiarezza sugli obiettivi futuri

Gattuso e il presidente De Laurentiis hanno raggiunto un’intesa sul rinnovo del contratto già diverso tempo fa. Non esistono problemi legati ai diritti d’immagine o alle clausole rescissorie, come si era scritto, ma il tecnico calabrese ha comunque necessità di un ulteriore incontro con la dirigenza, come riporta il Mattino

Perché il clima negativo che si è abbattuto sulla sua squadra e sul suo lavoro dopo i primi passi falsi in campionato non gli è piaciuto, lo ha considerato ingiusto e ingiustificato. Gattuso pone e si pone un interrogativo su quello che verrà. Non vuole garanzie, non chiede chissà quali calciatori, non si strapperebbe i capelli se andasse via Koulibaly o un altro dei big, ma vorrebbe solo che si facesse chiarezza, per esempio, sull’inevitabile sforbiciata del monte ingaggi che sarà necessaria la prossima estate

Per adesso il calendario troppo pieno di impegni non ha lasciato la possibilità di incontrarsi, ma nessuna delle due parti ha fretta e la firma potrebbe arrivare anche al termine del campionato.