Mattino: è stato Edo a sollecitare l’intervento di De Laurentiis

Il Mattino racconta l’incontro tra De Laurentiis e la squadra, ieri, alla presenza di Gattuso. Un incontro che il presidente avrebbe dovuto tenere questa mattina ma che invece ha anticipato a ieri sera spinto anche dal figlio.

Le sue parole alla squadra, secondo il quotidiano, sono state le seguenti:

«Mi fido di voi, so che come me volete andare in Champions, dobbiamo stare tutti tranquilli perché è fondamentale conquistare uno dei primi quattro posti per il futuro di questa società. Troppe illazioni e cose inventate, non è vero che non credo nel lavoro di questo allenatore. Dobbiamo limare gli alti e bassi della prestazioni, continuare a lavorare per il ritorno in Champions. Ho fiducia in tutti voi e in te Rino».