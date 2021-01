Lo Spezia non si rialza: l’Udinese passa 1-0 al Picco. Mezzora per Llorente

Dopo la sconfitta col Napoli in Coppa Italia, perde ancora la squadra di Italiano. De Paul segna il rigore decisivo e viene espulso, rosso anche per Saponara

L’Udinese vince in casa dello Spezia nell’anticipo dell’ora di pranzo. Tre punti pesantissimi, per la squadra di Luca Gotti, che batte una diretta concorrente nella corsa salvezza. Poche emozioni nel primo tempo, dove Deulofeu ha l’unica palla gol degna di nota ma non la converte.

Ripresa senz’altro più viva: al 52’ De Paul trasforma il calcio di rigore che dà i tre punti alla squadra, per un fallo di Chabot su Deulofeu. All’ora di gioco l’attaccante spagnolo lascia il campo per far posto a Fernando Llorente, che esordisce subito. Nell’ultimo quarto d’ora, due espulsioni entrambe per doppia ammonizione: prima De Paul e poi Saponara. L’Udinese regge la pressione avversaria nel finale e si aggiudica la partita.