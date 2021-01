L’incredibile scambio che ha portato Harden a Brooklyn: l’NBA come l’Allenatore nel pallone

Una trattativa incredibile: ha coinvolto quattro squadre, sei giocatori e un’infinità di scelte ai draft del futuro. Tipo quelle di Borlotti che acquistava “un quarto di Zico e tre quarti di Edinho”

La notizia campeggia su tutte le “home” dei notiziari sportivi del mondo: James Harden, superstar degli Houston Rockets è passato ai Brooklyn Nets, dove troverà altri due “mostri” dell’NBA: Kevin Durant, due volte MVP delle finals vinte con i Golden State Warriors, e Kyrie Irving, campione NBA nel 2016 con i Cleveland Cavaliers di LeBron James.

Al di là del risultato finale – è come se all’improvviso si ritrovassero a giocare assieme Ronaldo, Messi e Lewandowski – e dello spirito strategico dell’affare (di fatto Brooklyn s’è speso il futuro nella speranza di vincere subito il più possibile) è lo scambio in sé che racconta un mondo che qui conosciamo pochissimo: un’intricata operazione di scambi, tra giocatori, e scelte ai draft, che fosse inventata ricorderebbe le trattative del presidente della Longobarda nell’Allenatore nel Pallone:

“Ma lo sa che noi attraverso le cessioni di Falchetti e Mengoni riusciamo ad avere la metà di Giordano? Da girare all’Udinese per un quarto di Zico e tre quarti di Edinho”

E dunque: Brooklyn ha venduto la riserva Caris LeVert più una opzione al secondo giro del draft del 2023 agli Indiana Pacers, i quali a loro volta hanno girato a Houston la guardia Victor Oladipo, che rimpiazzerà Harden. Brooklyn poi ha ceduto Jarrett Allen e Taurean Prince ai Cavaliers in cambio di una scelta al primo giro del draft del 2022, che ha poi girato a Houston insieme a Dante Exum, più altre tre scelte al primo giro ai draft del 2022, 2024 e 2026, e – come non bastasse – a quattro opzioni di scambi di scelte per il 2021, 2023, 2025 e 2027. Alla fine di questo tortuoso giro a Houston è finita l’ala Rodions Kurucs.