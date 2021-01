Libero: “Ronaldo se ne frega del Covid”

Alla fine finirà con una multa di 400 euro per le persone coinvolte, ma cosa sono 400 euro per il calciatore che li guadagna in circa 7 minuti

“Ronaldo se ne frega del Covid e va a Courmayeur. Pagherà 400 euro di multa”

Titola così Libero sulla fuga romantica in montagna di Cristiano Ronaldo su cui stanno indagando i carabinieri. L’attaccante della Juve infatti lasciato a riposo da Pirlo per i quarti di Coppa Italia contro la SPAL ha infatti portato la fidanzata Georgina a festeggiare il 27esimo compleanno a Courmayeur, violando tutte le norme previste dal Covid per gli spostamenti poiché Val d’Aosta e Piemonte sono zone arancioni.

Come finirà? Probabilmente con una multa di 400 euro 400 euro a testa la coppia e i loro accompagnatori (ovviamente CR7 viaggiava con le guardie di sicurezza): 400 euro che il calciatore guadagna in circa 7 minuti (il suo ingaggio è 31 milioni netti all’anno).