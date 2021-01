L’agente di Insigne: «Lorenzo è un capitano nato. Io gli ho insegnato solo a tirare le punizioni»

Vincenzo Pisacane, agente di Lorezo Insigne, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Canale 8

La vittoria con la Fiorentina?

«Grandissima partita, ha dato morale e darà morale per mercoledì. Secondo me si esaspera un po’ troppo, noi napoletani se vinciamo una partita siamo da scudetto, se perdiamo invece l’allenatore deve stare a casa e Lorenzo deve riposare. Ci vuole più equilibrio anche in questo caso»

Insigne è un leader, lavori sulla sua testa?

«Non ho grandi meriti su questo. Io l’unica cosa che ho insegnato a Lorenzo è battere bene le punizioni. Credo sia scattato in lui un senso di responsabilità maggiore, lui è sempre stato un capitano senza fascia. Ora ha la fascia e si è responsabilizzato di più. Il merito è di Gattuso, ha un grande rapporto con il mister. C’è un rapporto di grande schiettezza, ci sono stati litigi e incomprensioni ma Lorenzo apprezza. Gennaro è schietto, parla sempre in faccia con tutti. È il lato caratteriale che va più apprezzato. L’unica cosa che faccio con Lorenzo è cercare di non esasperare il tifoso napoletano che è in lui»€œ.

Insigne ha margini di miglioramento?

«Lui ha una grande forza, si lascia scivolare le critiche addosso. Io mi incazzo e lui no. Deve migliorare nel capire che le partite storte ci sono per tutti, quando si perde bisogna subito guardare avanti., sta facendo 12 km a partita. Lui le partite le perde due volte, da tifoso e da calciatore. Non mi piace fare paragoni, c’è a chi piace e chi non piace. Se qualcuno dice che Lorenzo non è un campione, secondo me è giusto che faccia un altro lavoro».

Stato d’animo in vista della Supercoppa?

«Lorenzo era abbastanza tranquillo, sa di dover fare una grande partita. La Juve è ferita, hanno perso il derby d’Italia. Sarà una partita importante e bella sotto l’aspetto del gioco. Io mi auguro che il Napoli possa portare a casa il trofeo, sarebbe la carica per il proseguo del campionato. Vincere aiuta a vincere, può tirar fuori una carica emotiva diversa. Stanno tutti bene, hanno tutti grande voglia»

Sul rinnovo del Contratto?