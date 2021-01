La Moviola del CorSport: quanti errori per Massa. Su Bonucci ci stava il rosso

La Moviola del Corriere dello Sport è estremamente critica con l’arbitro Massa, che ha diretto Juve-Sassuolo. Parte da una riflessione preliminare che già dice tutto:

E passa poi ad analizzare gli episodi. Manca un rosso.

“Bonucci si fa ‘tagliare’ da Caputo, lo trattiene mentre il pallone sta arrivando al neroverde: i due solo soli, poi c’è solo Szczesny, Danilo e Demiral (li indica Massa per il giallo) sono distanti, ci poteva stare il rosso per chiara occasione da gol” .

Invece, continua,

Edmondo Pinna continua parlando del rigore non dato a Ronaldo.

“Ronaldo tira, Consigli non tocca il pallone e gli frana addosso: in Spal-Inter a luglio, Handanovic-Strefezza fu considerato da rigore (non fu dato da Giua), in Milan-Lazio adesso (Patric su Rebic) sì, mettiamoci d’accordo. Scommettiamo che se Massa avesse dato rigore, Chiffi non lo avrebbe richiamato?”.