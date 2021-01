Juric: «L’agente di Zaccagni è stato scorretto, ci vuole rispetto»

In conferenza stampa: “Il Napoli è una grandissima squadra. A volte sprecano tanti gol. Bisogna rischiare e provare a vincerla, perché se giochi in un altro modo poi perdi 6-0. È una squadra che ha capacità immense”.

L’allenatore del Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita con il Napoli in programma al Bentegodi. Ha fatto un bilancio sul girone di andata della squadra.

“Non abbiamo fatto il ritiro, ci sono stati molti infortuni, più il Covid, ma abbiamo fatto comunque tante belle cose. Adesso sta tornando equilibrio, vedremo cosa riusciremo a combinare in campionato da domenica in poi. Ma il bilancio è eccezionale”.

Sulla possibile formazione:

“Spero che Tameze giochi, vediamo anche l’allenamento di domani. Ceccherini ha iniziato a fare qualcosa, quando hai un tendine infiammato non sei mai al top, ma vediamo se possiamo schierarlo. Dawidowicz a centrocampo la considero un’extrema ratio. Con Tameze in mezzo e Barak sulla trequarti abbiamo fatto passi in avanti e voglio dare continuità di prestazioni, acquisire certezze affinché tutti si conoscano bene. Vieira ha iniziato ad allenarsi con la Primavera, a volte facciamo così con chi rientra da un infortunio”.

Juric si è poi scagliato contro l’agente di Zaccagni, calciatore del Verona accostato al mercato del Napoli.

“Non mi piace quando si parla così del club, o quando il procuratore parla così di Mattia. Per me è una mancanza di rispetto. Non vedo altre squadre che vendono. Penso che Zaccagni sia troppo intelligente, tutto questo non influirà sul suo rendimento, né sulle mie scelte: sarebbe una cosa di una gravità enorme. Sarà il club a decidere se lo cederà o meno, ma un po’ di rispetto è necessario”.

Ancora sulla formazione:

“Lazovic mi è piaciuto anche al centro. A destra giocherà Faraoni, a sinistra non ho ancora scelto. Favilli? Si allena da poco con noi, non è un’opzione per domenica”.

Infine, sul Napoli:

“Il Napoli è una grandissima squadra. A volte sprecano tanti gol, come contro lo Spezia. Dobbiamo fare una grandissima prestazione, forse la migliore di quest’anno per essere competitivi. Bisogna rischiare e provare a vincerla, perché se giochi in un altro modo poi perdi 6-0. È una squadra che ha capacità immense“.