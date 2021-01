Il Mattino si arrende: “rinnovo bloccato, per Gattuso decisive le prossime tre partite”

Ora anche Il Mattino scrive di possibile cambio sulla panchina. “Tra Gattuso e De Laurentiis nessun contatto. Contro lo Spezia Adl allo stadio?”

E alla fine anche Il Mattino si arrende all’evidenza dei fatti. E scrive di panchina in pericolo per Gattuso. Il rinnovo, che fino a lunedì sul Mattino definivano non in discussione, adesso è in stand-by. Per il tecnico calabrese sono decisive le prossime tre partite con Spezia (Coppa Italia), Parma e Genoa (in campionato).

Tre partite da non sbagliare, decisive: la sconfitta contro il Verona ha fatto scattare la rabbia di De Laurentiis nei confronti del tecnico e del direttore sportivo Giuntoli, oltre che dei giocatori. Rabbia del presidente per la sconfitta del Bentegodi, la brutta prestazione e gli alti e bassi del Napoli. E ora sono attese dal presidente azzurro risposte immediate già contro lo Spezia (partita di domani sera che potrebbe decidere di seguire allo stadio “Maradona” o di vederla in tv) per evitare che possa rimettere tutto in discussione, a cominciare dalla posizione di Gattuso e nel caso che la situazione dovesse precipitare, possa decidere di prendere una decisione estrema di un cambio sulla panchina azzurra e di trovare una soluzione diversa.

A proposito del rinnovo, Il Mattino scrive:

Tre mesi fa De Laurentiis e Gattuso trovarono un’intesa a Castel Volturno sul prolungamento del contratto al tecnico per altri due anni, poi i tempi si sono allungati per gli aggiustamenti sull’accordo legato agli aspetti riguardanti le penali e i diritti d’immagine: ora la situazione è in stand by, ferma, tutto bloccato. Non ci sono appuntamenti tra presidente e tecnico e non ci sono stati contatti tra i due nemmeno ieri.