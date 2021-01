Il Giornale: o la squadra non segue Gattuso o lui non si fa capire

“Gattuso perde colpi in continuazione, il silenzio del club è assordante”. “Non ci potrà essere una rivoluzione ma si faccia qualcosa. Il rinnovo di un allenatore non più amato come prima, non risolverà nulla”.

“Ci sono tanti modi per perdere una partita. Il Napoli s’è affezionato a quello peggiore, cioè non giocare la partita e di conseguenza perderla”.

Sono le parole di Angelo Rossi su Il Giornale, in merito a Verona-Napoli 3-1.

L’unico obiettivo rimasto è il quarto posto, ma anche quello non sembra alla portata di un Napoli apparso “stanco, poco lucido, senza fame e senza ritmo”.

“Due sono le questioni e di qui non si scappa: o la squadra non segue Gattuso o lui non si fa capire. E la ricerca del colpevole di turno, o della straziante giustificazione da presentare in conferenza stampa, non regge più agli occhi di una tifoseria arrabbiata e quasi depressa: spopola adesso #Gattuso out, proprio nei giorni in cui viene data per imminente la firma sul rinnovo contrattuale”.

Il Napoli gioca con superficialità, scrive Rossi. La squadra è

“rassegnata di fronte alle uniche certezze regalate dall’allenatore in questo periodo di tempesta: questi siamo e questi saremo. I presunti big si defilano a turno, ieri è toccato a Insigne deludere, Gattuso perde colpi in continuazione, il silenzio del club è assordante, guai a parlare di rinforzi: non ci potrà essere una rivoluzione ma si faccia qualcosa perché il rinnovo di un allenatore non più amato come prima, non risolverà un bel nulla“.