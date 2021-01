Il Giornale: la Juve non è da scudetto perché la dirigenza non ha fatto nulla a parte affidarsi a Ronaldo

“L’effetto Sarri dovrebbe aver indotto a qualche riflessione. Nello spogliatoio comandano i giocatori, salvo trovare una chiave che faccia feeling”. In parte è la rivincita di Allegri.

Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive che la Juve è alla fine di un ciclo. E che questa fine è iniziata già da tempo.

“I cicli finiscono. Ma non da ieri la Signora non è da scudetto. Non ci voleva molto a capire che l’Inter (eliminazione di Champions compresa) si è ritrovata sul cocchio dei predestinati. La squadra non è da scudetto perché la dirigenza nulla ha fatto per mantenercela: non basta affidarsi a San Cristiano. Ci sono i giovani, ma bisogna dare tempo”.

Quando mandò via Allegri, continua,

“Agnelli disse che avrebbe lasciato spazio e decisioni a Paratici e Nedved. Poi avrebbe tirato di conto. Vincesse pure la Champions (o il 10° scudetto), e non è detto che la Juve non faccia la sorpresa di andare in finale, sarebbe il caso di valutare: anche le sue scelte”.

Nessuno ha la bacchetta magica, non può certo averla Pirlo che ha sei mesi di esperienza, scrive Signori. Ma non è detto che con un altro tecnico sarebbe stato diverso.

“Non è detto che la Juve avrebbe trovato un tecnico più adatto: l’effetto Sarri dovrebbe aver indotto a qualche riflessione. Nello spogliatoio comandano i giocatori, salvo trovare una chiave che faccia feeling. È la rivincita di Allegri? In parte. Chissà che il tempo, pochino vabbè, non aiuti il tecnico novello a trovare soluzioni per giocarsela al colpo secco: meglio in Champions che in serie A. Partita da pokeristi. Una conferma potrebbe darla la supercoppa di domani con il Napoli”.