Il CorSport sull’archiviazione del caso Juve-Napoli: “se ci sono furbetti vanno cercati altrove”

Con la decisione della procura Figc l’immagine del Napoli viene ripulita totalmente dopo mesi di umiliazioni. Da parte del club neanche una marachella

Il Corriere dello Sport commenta l’archiviazione, da parte della Procura Figc, dell’inchiesta per violazione del protocollo Covid in merito a Juventus-Napoli.

Un’archiviazione che chiude definitivamente il capitolo della partita non giocata: non è successo assolutamente nulla perché quella partita non poteva essere giocata.

“Ora il Napoli può anche togliersi da dosso, o da dentro, quel residuo di timore di ritrovarsi con la prospettiva d’una penalizzazione, di un rimprovero, d’una ramanzina. Incredibile ma vero, neanche una marachella”.

Eppure il calcio ha tergiversato per giorni, scrive il quotidiano sportivo, “tra sentenze che hanno sfregiato la lealtà del club” e sconfitte a tavolino “che hanno provveduto a dilatare quel senso di ‘umiliazione’” poi cancellato dal Collegio di Garanzia del Coni.

Ieri è stata scritta la parola fine. Il CorSport conclude:

“Insomma: se ci sono i furbi, vanno cercati altrove”.