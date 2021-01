Il Corriere e l’elogio a Paratici: il successo sul Milan è una sua vittoria. Sul mercato ha quasi sempre ragione 

Il Corriere Torino tesse le lodi della bravura di Fabio Paratici sul mercato. Ne è prova, scrive, la vittoria dei bianconeri sul Milan. Nella partita di mercoledì hanno primeggiato proprio i tre acquisti fatti dal dirigente Juve sul mercato estivo: McKennie, Alvaro Morata e Federico Chiesa. Sono loro, scrive il quotidiano, “le vere note positive di una stagione che vede la Juve costretta a inseguire in campionato ma anche rinvigorita dal colpaccio di San Siro contro il Milan capolista”.

Il successo contro il Milan è una vittoria personale di Paratici.

“ Il successo contro il Milan non può fare altro che essere identificato anche in una vittoria personale di Paratici . Che quando c’è da capire il valore di un giocatore, continua ad avere pochi rivali in circolazione”.

E ancora:

“È presto, i conti si fanno solo alla fine, anche quelli economici, questa stagione non è nemmeno arrivata a metà e rimarrà per motivi non solo di campo forse la più difficile di tutta la carriera di Paratici. E degli ultimi dieci anni della Juve. Intanto una bella rivincita, il dirigente bianconero, se la sta già prendendo: quando c’è da scegliere un giocatore, lui vede sempre qualcosa in più degli altri. E quasi sempre ha ragione lui”.