Gazzetta: Il masochismo di Gattuso nell’insistere con il 4-2-3-1

Una scelta arrivata per far giocare insieme Mertens e Osimhen, ma Gattuso poteva approfittare delle loro assenze per tornare alla mediana a tre invece di insistere con le sue convinzioni

La Gazzetta dello Sport trova uno dei motivi della crisi del Napoli

il masochismo di Gattuso. Insistere su un modulo che la squadra non riesce a sostenere è uno dei limiti dell’allenatore.

Il 4-2-3-1 infatti non è fatto per i giocatori in organico alla squadra e in particolare

Fabian Ruiz è diventato il capro espiatorio di una tattica che non rende.

Una scelta, questa del cambio modulo, arrivata per permettere di far giocare insieme Mertens e Osimhen, l’acquisto più costoso di tutta la storia del Napoli. Ma al momento entrambi sono fuori dai giochi oramai da un mese

Avrebbe potuto approfittare, Gattuso, per dare maggiore equilibrio a centrocampo, passando ad una mediana a tre, arretrando Zielinski, ma sta preferendo insistere sulla sua convinzione.