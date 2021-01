Gattuso conferma: «Osimhen ha ancora il covid e non sta bene con la spalla»

Il tecnico del Napoli a Sky ha confermato quello che si temeva: per il rientro dell’attaccante bisognerà attendere ancora molto

Gattuso parla di Osimhen. Preoccupa non poco il Napoli l’assenza di Victor Osimhen, dal momento che il tecnico ha dovuto reinventarsi completamente il reparto offensivo per la contemporanea mancanza di Mertens e a quanto pare bisognerà attendere ancora un bel po’ per il suo ritorno in campo. Ai microfoni di Sky al termine della gara contro l’Udinese il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha confermato che le condizioni di Osimhen non sono ancora ottimali

«Osimhen sta ancora lavorando a casa per il covid, ma non sta ancora bene con la spalla»