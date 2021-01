Gattuso: «Alla prima difficoltà, la squadra non sa reagire. Succede da tanto tempo»

In conferenza stampa dopo il 3-1 a Verona: «Fisicamente ci hanno surclassati, sono stati più bravi di noi»

Gattuso in conferenza stampa.

«Nel primo tempo avevamo preparato la partita in maniera diversa rispetto a come vogliamo giocare noi. Abbiamo provato a giocare in verticale, abbiamo giocato spesso quattro contro quattro. Il piano gara era questo e secondo me è stato fatto anche abbastanza bene. Il secondo tempo non ci siamo mai andati. Abbiamo palleggiato dal basso e ci hanno intercettato. Ci siamo fatti male, ci hanno fatto male. Se vai a giocare con loro sul contatto fisico, sulle seconde palle, non è il nostro pane, abbiamo giocatori con caratteristiche totalmente diverse. Fisicamente ci hanno surclassati, sono stati più bravi di noi. Nel secondo tempo abbiamo fatto una prestazione diversa da quello che avevamo preparato».

«Non è la prima partita che viene fuori questo aspetto: alla prima difficoltà la squadra va in grandissima difficoltà, non riesce a dare lettura al pericolo. È anche colpa mia. Penso che è un difetto che ci stiamo portando appresso da tanto tempo».