Galeone: «Giampaolo? Come Sarri, gli manca la pazzia. Gasperini era rompiballe anche da giocatore»

Domani Giovanni Galeone compirà 80 anni. Ieri, il Foglio Sportivo gli ha dedicato una pagina il cui concetto è chiaro: lui sì che può essere definito un maestro.

Il quotidiano ne ricostruisce il percorso e ne raccoglie alcune dichiarazioni. In particolare, sulla costruzione del gioco da dietro, di cui Galeone parla anche in un’intervista pubblicata oggi dal Mattino.

«Non è più un calcio offensivo. Cosa ci stanno a fare le porte se non si tira? Una volta avevo addirittura proposto di mettere il tempo a ogni azione in attacco come nella pallacanestro. Non mi piace vedere due difensori passarsi la palla nella loro area piccola. Rido quando i portieri toccano più palloni delle mezzali, anche perché spesso fanno delle puttanate incredibili: se dobbiamo giocare così, allora andiamo in campo senza portieri. Oggi c’è la moda delle percentuali. Sembra che il gioco si possa analizzare solo con i numeri: 8 passaggi sbagliati, 70 percento di possesso palla, 25 centimetri guadagnati rispetto all’anno prima… ma la partita va valutata nel suo complesso, non in questa maniera».