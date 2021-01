Fonseca tace su Dzeko: “Capisco la curiosità, ma non aggiungo altro”

L’allenatore della Roma a Sky Sport: “Serve rispetto, a volte sembra di essere ultimi in classifica. Ma le critiche non mi danno fastidio”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della sfida con lo Spezia.

È stato un momento emozionante, sarebbe stata un’ingiustizia non vincere. Con quell’abbraccio abbiamo dimostrato di stare tutti dalla stessa parte.

Dzeko? Ne ho parlato ieri: capisco la vostra curiosità, ma non voglio aggiungere altro. L’unica cosa che conta è la grande vittoria di questa squadra. Le critiche non mi danno fastidio: non si tratta di Fonseca, è la Roma l’unica cosa che conta. Serve rispetto, a volte sembra di essere ultimi in classifica. Io non guardo, non vedo e non sento.

Io sono il primo a sbagliare quando prendiamo gol. Questo risultato però è totalmente ingiusto, non meritavamo di prendere tre gol. Borja Mayoral già in Coppa Italia aveva fatto un’ottima partita, tutti sono titolari e possono aiutare la squadra. Sono contento per la sua doppietta.