Feltri recensisce Mughini: “Giampiero non fa nulla per rendersi simpatico”

Su Libero la recensione all’ultima fatica letteraria del giornalista, che ripercorre la sua vita nella Storia: “Giampiero non sa quante persone gli vogliono bene”

Su Libero Vittorio Feltri recensisce Giampiero Mughini. La sua ultima “fatica”, il Nuovo dizionario sentimentale: Delusioni, sconfitte e passioni di una vita.

Scrive Feltri: “Non credo che Giampiero si renda conto di quanto numerosi siano coloro che gli vogliono bene, e queste pagine sono destinate a moltiplicarli”. Ma poi aggiunge: “Giampiero non fa nulla per rendersi simpatico”. Niente di nuovo, insomma.

“Il volume è rapsodico. Si passa da quanto più squisitamente intimo sia accaduto all’autore alla saggistica”. “Con questo magnifico testo Mughini paga il debito al suo essere stato parte di una schiera di compagni conformisti, che gli tolsero il saluto quando nel 1987 fece i conti con sé stesso e pubblicò, grazie a Giordano Bruno Guerri, Compagni addio”.

Mughini scrive della terza repubblica francese come della formazione dello Stato di Isreaele. Per Feltri “Mughini non giudica. Racconta. Tutto. Non occulta l’orrore e la tenerezza. Le varie fazioni del sionismo. Gli assassini. Il farsi la forca reciprocamente. Sciuperei riassumendo”.

“Sul resto ci medito, e così farete voi. Sulla vecchiaia. Sugli affetti. Su che cosa sia degno d’essere vissuto. Le passioni certo. Ma anche il decoro”.