CorSport: sono tutti in panchina i 90 milioni spesi da Giuntoli per Gattuso

Il bilancio del mercato di gennaio. Rrahmani ha giocato solo 3 minuti, Lobotka mai titolare. Il Napoli ha una rosa per lottare per lo scudetto

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, analizza la situazione del Napoli, che rischia di uscire anche dalla corsa per l’Europa dopo aver visto allontanarsi di buon grado lo scudetto. Il mercato fatto a gennaio da Giuntoli, scrive, è evaporato insieme ai suoi 90 milioni ma nulla è cambiato.

“Il Napoli ha una squadra che potrebbe permettersi di lottare per uno scudetto già lontano nove punti e trema, perché in questo universo ora così equilibrato la differenza tra il quarto e il settimo posto – quindi tra la Champions e il nulla – è diventata impercettibile. Però, intanto, il mercato dello scorso gennaio, quello che Giuntoli ha utilizzato per imprimere una scossa e (ri)costruire il Napoli a uso e consumo di Gattuso è evaporato, con i suoi novanta milioni circa: Rrahmani (14) ha giocato tre minuti, ma si sta scaldando per Udine, Lobotka (20) è arrivato a 325 senza neanche una da titolare (in campionato), Demme (12) si è issato sino ai 740 minuti, Petagna (20) ha sistemato quattro reti nel registro personale dei suoi 877 minuti, e Politano (20) è atterrato ai 923 minuti. però nessuno gerarchicamente è un titolare. Udine diventa di nuovo un esame (anche di statistica..)