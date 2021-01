CorSport: Napoli-Spezia, Gattuso gioca la carta Lozano falso nueve

Il messicano avrà alle sue spalle Insigne, Zielinski e Politano. Petagna si accomoda in panchina. E’ l’unico cambio rispetto al Cagliari. Il tecnico cerca la profondità

Contro il Cagliari, nelle battute finali della partita, Gattuso ha schierato Lozano punta. Sembra essere questo il piano dell’allenatore anche per la partita di oggi contro lo Spezia. Il Corriere dello Sport lo dà per certo. In attacco ci sarà il messicano e, dietro di lui, Insigne, Zielinski e Politano. Petagna inizia dalla panchina.

“La vera sorpresa sarà il ruolo di Lozano: centravanti, anzi, falso nueve, con alle spalle il tris di trequartisti composto da Politano, Zielinski e Insigne. Fuori Petagna, insomma, in panchina dopo tre partite messe in fila da titolare, e dentro l’ex mancino dell’Inter. A conti fatti, un solo cambio rispetto alla formazione schierata domenica a Cagliari”.

Un cambio sostanziale, però, con il messicano che torna alla posizione in cui lo aveva provato a suo tempo Ancelotti. Con il precedente tecnico giocava soprattutto da seconda punta

“però oggi la sua vita e la sua dimensione azzurra sono completamente cambiate e magari riuscirà a dare a Rino quello che cerca. La profondità: modello Osimhen”.