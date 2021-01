CorSport: Napoli-Fiorentina, Manolas torna titolare

Contro la Fiorentina, accanto a Koulibaly, al centro dell’attacco del Napoli, ci sarà Manolas. Il greco ha recuperato a tempo di record dall’infortunio. Oggi toccherà a lui, scrive il Corriere dello Sport.

“Per quel che riguarda la difesa, la sorpresa è il rilancio immediato di Manolas. La sua presenza in Supercoppa non è mai stata in dubbio, mai, ma lo staff medico lo ha rimesso in piedi a tempo di record dopo l’infortunio e dunque oggi giocherà dall’inizio al fianco di Koulibaly”.