CorSport: De Laurentiis ha pagato alla squadra tre mensilità arretrate

Il presidente ha voluto gratificare i giocatori. La squadra ha bisogno di fortificare carattere e autostima e percepire la carica

Ieri il presidente De Laurentiis si è recato nell’albergo dove il Napoli era in ritiro per parlare alla squadra e a Gattuso. Il Corriere dello Sport ne parla come della migliore soluzione che il patron azzurro aveva a disposizione per tamponare la situazione. E racconta che, per gratificare i giocatori, De Laurentiis ha anche pagato loro tre mensilità arretrate. Il quotidiano sportivo scrive:

“L’apertura dimostrata ieri è stata la migliore delle soluzioni immediate a disposizione. La squadra ha bisogno di fortificare il carattere e l’autostima, di percepire la carica e così il presidente ha parlato con i giocatori e li ha gratificati con il pagamento di tre mensilità arretrate. Tutte insieme. Poi, apertura anche nei confronti di Gattuso, l’uomo che più di ogni altro ha inevitabilmente avvertito il peso degli eventi di quest’ultima settimana”.