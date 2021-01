CorMez: Udinese-Napoli, spazio a Koulibaly nei minuti finali. Mertens non è ancora pronto

Il senegalese potrebbe prendere confidenza con il campo in vista del rientro tra Coppa Italia e Supercoppa. La presenza del belga serve ad aiutare la squadra fuori dal campo

Per la trasferta a Udine, Gattuso ha convocato Mertens e Koulibaly. Non sono ancora pronti a giocare da titolari, ma portano con sé un bagaglio di esperienza da mettere a disposizione della squadra in un momento complicato, in cui c’è bisogno di risultati per eludere la crisi. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che Mertens non giocherà ma che Koulibaly potrebbe trovare spazio negli ultimi minuti di partita.

“Kalidou potrebbe trovare spazio nei minuti finali per ritrovare confidenza con il campo. Sarà il primo passo verso il rientro, da gestire contro Empoli e Fiorentina con la Supercoppa all’orizzonte. A Udine in panchina ci sarà anche Mertens ma non è ancora pronto, non ha svolto neanche un allenamento in gruppo con i compagni. Dries sta meglio, la sua presenza può essere utile anche fuori dal campo, poi contro Empoli e Fiorentina sarà pronto per dare il suo contributo”.