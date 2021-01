Corbo: la prova di Maksimovic dimostra che i rinvii del suo rinnovo sono giustificati

Su Repubblica Napoli, Antonio Corbo commenta la prestazione della squadra di Gattuso in trasferta a Cagliari, ieri. Uno dei peggiori, per lui, è stato Maksimovic. Tanto che scrive che la sua prova giustifica i tentennamenti del club nel concedergli il rinnovo.

“Un errore difensivo di Maksimovic è complice del gol di Joao Pedro, ma anche la sua prova dimostra che sono giustificati i rinvii del rinnovo del contratto, almeno per ora. È solo di poco più attento Manolas al centro. Come Fabian Ruiz, sempre più macchinoso e involuto. In lenta ripresa Di Lorenzo sulla destra a sostegno dell’effervescente Lozano, sostituito dal sempre veloce Politano che si aggiunge ai migliori in questo strano Napoli che mette insieme squarci di gioco solare e nubi. Il Napoli è il nostro inverno”.