Chiambretti su Sanremo: «Anche il calcio è stato costretto a giocare con gli stadi vuoti»

Parla così al Corriere della Sera Piero Chiambretti della discussione aperta sullo svolgimento o meno di Sanremo in periodo di pandemia. Parla da conoscitore del Festival e ed anche del virus purtroppo avendolo avuto personalmente

La discussione dunque verte sulla possibilità o meno di avere pubblico in sala durante lo svolgimento del festival, discussione simile a quella fatta più volte per avere il pubblico allo stadio

«Tutti i grandi non stanno dando il massimo però, come farebbero con applausi e fischi. Ma se da un lato do totale solidarietà al Festival, dall’altro ci sono riflessioni che vanno in altro senso».