Bucciantini: “Se Insigne sapesse tirare di collo sarebbe un fuoriclasse”

Insigne non è un “fuoriclasse di fama mondiale” per eccesso di “tiraggiro“. Sapesse tirare anche di collo sarebbe tutta un’altra storia. Lo dice a Radio Marte l’opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini.

“In attacco il Napoli ha visto mancare il giocatore che dava velocità e creava occasioni più limpide ma pure un altro che quello che fa lo fa meglio di tutti, cioè Mertens, un giocatore superiore rispetto agli altri . Nel Napoli avere Osimhen o Petagna significa interpretare il campo in un altro modo”.

Per Bucciantini manca il bomber, e non può esserlo Insigne:

“Non prendiamo Ronaldo come paragone, tira come non ho mai visto tirare nessuno da quando vedo il calcio. Insigne ha quel magnifico tiro, però di collo fa fatica. Se lui avesse più balistica parleremmo di un fuoriclasse assoluto del calcio mondiale. Con Higuain e Mertens che fanno 30 gol tu i 90 punti li fai, la squadra ha bisogno di 30 gol di qualcuno”.