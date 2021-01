Alvino: “Il Napoli non può permettersi il lusso di bruciare Rrahmani”

A Canale 8: “Salvate il soldato Rrahmani! Certo, lui giocava a tre prima”.

Carlo Alvino ha commentato ai microfoni di Canale 8 la partita di Amir Rrahmani, ieri, a Udine. Colpevole di due strafalcioni, uno dei quali ha fruttato al Napoli un gol da parte dei friulani, Rrahmani è stato sostituito da Gattuso nell’intervallo. Non è rientrato in campo alla ripresa. Alvino ha dichiarato in proposito:

“Il Napoli è una società che non può permettersi il lusso di bruciare Rrahmani, di bruciare un acquisto come Rrahmani. Salvate il soldato Rrahmani! Certo, lui giocava a tre prima”.