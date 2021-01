Alvino: “C’è ancora chi pensa che a Milik interessino gli Europei più di un mega ingaggio?”

Su Twitter: “Ma c’è ancora qualcuno che pensa che a Milik importi qualcosa degli Europei? Di fronte ad un mega ingaggio? Mah…”

Su Twitter Carlo Alvino si esprime in modo molto critico su Arkadiusz Milik. Condividendo un link con le dichiarazioni di Boniek a Radio Kiss Kiss Napoli (il presidente della Federcalcio polacca ha attaccato gli agenti del calciatore), si chiede se ci sia ancora qualcuno che pensa che a Milik interessi davvero qualcosa degli Europei. Di fronte ad un mega ingaggio, lascia intendere senza usare tanti giri di parole, per il polacco gli Europei passano in secondo piano.

Ma c’è ancora qualcuno che pensa che a Milik importi qualcosa degli Europei? Di fronte ad un mega ingaggio? Mah… 🤷‍♂️ https://t.co/p6KwhSETl1 — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 12, 2021