Altafini cita il presidente Fiore e rincuora Insigne: “Anche Maradona e Pelé hanno sbagliato rigori”

José Altafini, ex giocatore di Milan, Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 1 Station.

Il momento chiave della partita è stato la parata di Szczesny sul colpo di testa di Lozano, quando si era ancora sullo 0-0. Se il Napoli avesse segnato, sarebbe cambiata l’inerzia della gara. Ad Insigne dico di stare tranquillo, tanti campioni in passato hanno sbagliato rigori: Maradona, Pelé, Messi, addirittura Baggio e Baresi sbagliarono in finale ai Mondiali nel 1994. Capita a tutti, non si deve demoralizzare.

Non so perché Mertens sia partito dalla panchina. Non discuto le scelte di Gattuso, però ricordo le parole di Roberto Fiore: ‘la squadra rispecchia il carattere dell’allenatore’. Se il Napoli è stato troppo timoroso, farei una critica velata al tecnico. La continuità va trovata nella mente dei calciatori e c’è bisogno della mano di Gattuso anche in questo caso.

Alla fine la Juventus recupererà i punti persi per strada e sarà la squadra da battere per vincere il campionato. Ha una panchina ottima come i titolari, è ancora la favorita per vincere lo scudetto ma deve sbrigarsi. Il Milan mi ricorda il Leicester di Ranieri.