Ponte Morandi, nuova accusa dei pm ad Autostrade: fu “crollo doloso”

Su Repubblica Genova. Secondo gli inquirenti gli ex manager non volevano la tragedia ma tra falsi e omissioni il loro comportamento ha avuto ripercussioni dirette sul disastro

Nell’ordinanza di pronuncia sugli arresti degli ex manager di Autostrade, il Tribunale del Riesame ha scritto due parole pesantissime: “crollo doloso“. E’ questa la nuova accusa mossa dai giudici ai vertici di Aspi per la tragedia del Polcevera. Repubblica Genova scrive:

Ciò non vuol dire, specifica il quotidiano, che i dirigenti e tecnici di Aspi

“abbiano agito in un certo modo – o non abbiano agito affatto – perché intenzionati a far crollare il ponte”.

Ma vuol dire che i manager conoscevano le condizioni del viadotto e nonostante questo hanno sempre dichiarato di non sapere niente e di ritenere si dovessero fare solo interventi i consolidamento. Insomma, il fatto di

“aver dichiarato il falso circa i controlli sul viadotto, oppure non aver fatto le ispezioni e gli interventi necessari, non può che aggravare la posizione di chi è indagato per un disastro verificatosi – ritiene la Procura – anche per quei comportamenti omissivi”.