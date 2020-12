Paratici: “Ricorso? Siamo estranei e indifferenti, giocheremo quando sarà deciso”

Il dirigente della Juve a Sky Sport: “C’eravamo anche ad ottobre, quando ci diranno di scendere in campo lo faremo. Non abbiamo preferenze”

Fabio Paratici, capo dell’area sportiva della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita con la Fiorentina.

Siamo sempre stati estranei e indifferenti alla vicenda: quando ci diranno di giocare, lo faremo. Detto questo, c’eravamo anche ad ottobre. L’abbiamo saputo mentre venivamo allo stadio, non siamo ancora in contatto con le autorità. Non sappiamo ancora quando, ma andremo a giocare nella data e all’orario prestabilito.

Non abbiamo preferenze di date, ci atteniamo a quanto ci viene detto: che sia febbraio, marzo o maggio o quando sarà possibile. Il calendario è già stato stilato e le partite sono state confermate per organizzazione e tutto il resto: quando sarà il momento giocheremo.

De Laurentiis ha detto un’ovvietà, che rimane tale.

Rabiot? Per sicurezza, abbiamo adottato questa linea. Il regolamento dice “la prima gara successiva alla sentenza” e la prima gara è quella che stiamo per disputare.

Dybala? Non voglio rispondere in modo scortese, ma ogni intervista pre-partita mi fate la stessa domanda (ride, ndr). Siamo sempre in contatto con lui, il presidente è stato chiarissimo e meglio di lui non può esprimersi nessuno.

Siamo abituati a vincere i campionati, sappiamo che dobbiamo vincere 30 partite per avere la certezza di farcela. Quindi scenderemo in campo per averne una in meno da vincere.