Libero: ci vorrebbero più Gattuso nel calcio. E’ un esempio

Sul quotidiano i top e i flop del 2020. L’allenatore del Napoli è promosso: “Ha perso una sorella, in parte anche la vista, ha vinto una Coppa Italia, ha detto sempre le cose come stanno”

Su Libero i top e i flop del 2020. Una panoramica delle cose degne da ricordare dell’anno a cui oggi diremo addio, firmata da Fabrizio Biasin. C’è tutto, dal tennis sui tetti durante la pandemia alla grandezza di Zanardi, travolto per la seconda volta da un terribile incidente. Il quotidiano applaude a Sinner e Pioli. Racconta l’emozione per i funerali di Paolo Rossi e indica l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, come un esempio.

“Ha perso una sorella, in parte anche la vista, ha vinto una Coppa Italia, ha detto sempre le cose come stanno. Ci vorrebbero più Gattuso nel calcio, ma ci accontentiamo anche di questo. Esempio”.