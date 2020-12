La Regione: «In Campania il liceo non inizierà in presenza il 7 gennaio, casomai qualche settimana dopo»

Sul Mattino le dichiarazioni dell’assessore all’Istruzione Lucia Fortini. Gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado dovranno attendere ancora

Sul Mattino le dichiarazioni dell’assessore all’Istruzione Lucia Fortini. Nel parlare, ieri, durante una videoconferenza con una scuola di Salerno, ha escluso che i licei possano rientrare in aula, in presenza, il 7 gennaio. Per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado dovrà passare ancora qualche settimana.

«La scuola in presenza manca a tutti, ritengo che l’autonomia scolastica debba essere rispettata. Sì quindi ad un ritorno in presenza, ma non credo che per la secondaria di secondo grado si possa cominciare in presenza già il 7 gennaio, casomai con qualche settimana dopo. Credo che debbano essere le singole scuole a capire quale sia la percentuale di presenza che possa consentire di lavorare in maniera sicura e serena ma questo lo decideremo insieme».