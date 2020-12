Il Corrmezz: da domenica Campania zona arancione

Il quotidiano ha raccolto indiscrezioni secondo cui il Ministro Speranza sarebbe pronto a firmare il decreto

Da domenica la Campania diventerà zona arancione. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, che parla di una notizia trapelata da alcune indiscrezioni. Entro metà mese, tutta l’Italia dovrebbe diventare gialla.

Il quotidiano scrive:

“Il ministro della Salute Roberto Speranza si appresta a varare il nuovo decreto per assegnare, secondo alcune indiscrezioni, la zona arancione alla Campania. Il provvedimento sarà adottato domani, venerdì,

e dispiegherà i suoi effetti a partire da domenica 6 dicembre, per poi probabilmente diluirli — se la curva del contagio subirà un ulteriore declino — in quello che a metà mese dovrebbe vedere tutta l’Italia in zona gialla”.