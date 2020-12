Gazzetta: Koulibaly sta meglio ma Gattuso non lo rischierà a Cagliari

Il tecnico vuole recuperarlo per la Supercoppa contro la Juventus. Potrebbe provarlo in occasione della Coppa Italia, il 13 gennaio

Il Napoli ricomincia l’anno facendo i conti con l’emergenza in attacco (per l’assenza di Mertens e Osimhen) ma anche in difesa, con l’infortunio di Koulibaly. Il senegalese sta meglio, ma non giocherà contro il Cagliari. L’obiettivo è recuperarlo in pieno per la Supercoppa contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Le cose non vanno meglio in difesa, dove Kalidou Koulibaly non sarà disponibile per la trasferta di domenica in Sardegna. Il suo problema muscolare è in via di soluzione, ma Gattuso preferisce non accelerare i tempi del recupero, perché il suo obiettivo è quello di avere i tre in forma per la Supercoppa italiana in programma il 20 gennaio, a Reggio Emilia, contro la Juve di Pirlo”.

Probabile che l’allenatore decida di provare in campo Osimhen, Mertens e Koulibaly nell’incontro di Coppa Italia contro l’Empoli, il 13 gennaio.