de Magistris: «Non ho fallito come sindaco. Abbiamo preparato il terreno per chi verrà dopo»

Sulla Repubblica Napoli un’intervista al sindaco Lugi de Magistris. Gli chiedono: dove ha fallito la sua amministrazione? Ma il sindaco va imperterrito per la sua strada: nessun fallimento.

«Lo dico con semplicità: non penso di aver fallito come sindaco. Abbiamo commesso errori. Non riusciremo a centrare alcuni obiettivi, che però abbiamo preparato per chi verrà dopo. Ma “fallimento” è una parola che offende un percorso corale, e oggettivo. Ed è usata anche da chi, in maniera goffa, e subdola, voleva prendersi il Comune con la spallata».