De Luca emette una nuova ordinanza: no allo spostamento nelle seconde case nei giorni di festa

Mentre il governo ragiona su un allentamento dei divieti alla mobilità, il governatore della Campania corre ai ripari: “Indispensabili rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche a gennaio”.

Mentre il governo pensa di allargare le maglie delle misure anti-Covid aprendo agli spostamenti tra i comuni nei giorni di festa, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, pone ulteriori restrizioni. Ieri il presidente della Regione Campania ha firmato una nuova ordinanza, la numero 96. Annuncia, già da questo fine settimana, “controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all’aeroporto di Capodichino” per limitare al massimo la mobilità in generale e quella tra i comuni. Non solo, per tutto il periodo festivo, De Luca vieta

“lo spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale”.

Nel comunicato che accompagna l’ordinanza De Luca spiega:

“È indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio”.