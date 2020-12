Conte: “Bisogna avere coraggio, è una buona vittoria”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport al termine della partita con lo Spezia.

Siamo alla sesta vittoria di fila in campionato e ben vengano questo tipo di risultati, perché dando continuità si resta in alto in classifica. Sapevamo che sarebbe stata complicata, lo Spezia è una squadra organizzata che ha chiuso tutti gli spazi cercando di ripartire, ha giocatori forti fisicamente. Abbiamo concesso poco, nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo.

È una buona vittoria, considerando che giochiamo ogni tre giorni e c’è un po’ di stanchezza: è inutile nasconderci, ora stringiamo i denti e proviamo a finire questo blocco nel modo migliore. Bisogna avere coraggio, senza essere timorosi: non deve accadere.

Sarà giusto fare delle valutazioni col club, in maniera intelligente e serena, per capire un po’ che si può fare e cosa no. Gomez? Ho troppo rispetto dei miei calciatori per parlarne. Dopo il Verona capiremo anche cosa si aspettava la società dalla squadra.