Arthur: “Pirlo è un allenatore eccezionale, alla Juve mi sono ritrovato”

Arthur, centrocampista della Juventus, è stato ospite del podcast Gringolandia su Globo Esporte, in cui ha parlato della sua esperienza in Italia.

Messi e Cristiano Ronaldo sono due campioni, sempre concentrati. È impressionante ma anche motivante perché sei portato a fare il tuo meglio. Ronaldo parla di più di Messi, non si tira mai indietro ed è sempre disposto ad aiutarti. Si allena come un animale, ti incoraggia e ti dà anche consigli su cosa mangiare perché non lascia niente al caso.

Pirlo conosce il calcio e i segreti del ruolo come pochi al mondo. Sa cosa si prova in campo e riesce a mettersi nella testa dei giocatori. Parliamo molto, mi dà tanti suggerimenti e di questo lo ringrazio perché sto diventando un giocatore più completo. Ci alleniamo di più sulla tattica e questo mi piace, è molto importante che ci sia tutta questa competenza.

Alla Juve ho ritrovato la fiducia e la sicurezza che avevo perso a Barcellona, qui c’è molta concorrenza e bisogna sudare per conquistarsi il posto ma è giusto così: l’importante è lavorare con impegno. Qui è tutto diverso rispetto alla Spagna, ma ho avuto la fortuna di trovare un ottimo ambiente, con grandi campioni e un allenatore eccezionale. Ho scelto la Juve per il progetto e la tradizione del club, l’obiettivo è la Champions, come per ogni squadra di alto livello.