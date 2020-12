Anthony Hopkins festeggia su Instagram i suoi 45 anni da sobrio: «Resistete e continuate a lottare»

«Mi stavo ammazzando. E non voglio fare una predica, ma ho ricevuto un messaggio, un piccolo pensiero. “Vuoi vivere o morire?”, diceva, e io ho risposto: “Voglio vivere”. E, d’improvviso, mi sono sentito sollevato. La mia vita è stata meravigliosa, ho avuto giorni no e qualche dubbio, ma, in fin dei conti, quel che voglio dirvi è: resistete e continuate a lottare».