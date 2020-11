Verdone: «Niente film sulla pandemia. Ho fatto 9 tamponi, il 60% dei miei amici ha il Covid»

Al CorSera: «Il cinema deve dare speranza, non solo film di orrore, terrore, morte. E i criminali attirano i giovani. Abbiamo bisogno di sollievo»

Il Corriere della Sera intervista Carlo Verdone. Martedì compirà 70 anni, ma niente festeggiamenti, garantisce, solo un compleanno in famiglia, per via della pandemia. Una pandemia che, però, non intende ricordare in un film. Non ne girerà nessuno sul tema.

«No, sarà ricordato come un periodo triste, io ho fatto 9 tamponi, il 60 per cento dei miei amici ha il Covid. Il cinema deve dare un po’ di speranza, non solo film di orrore, terrore, morte, di cui non se ne può più. E i criminali attirano i giovani, si dà una cattiva educazione. Abbiamo bisogno di sollievo, senza per questo evitare i problemi».