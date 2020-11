Verdone: De Laurentiis è stremante, se non è d’accordo su un film ci blocchiamo per mesi

La domenica pomeriggio per Carlo Verdone è un casino. Ha dovuto piazzare una telecamera sul pianerottolo di casa per proteggersi dai fan troppo invadenti.

“E’ sempre in funzione. L’ho messa perché, soprattutto la domenica pomeriggio, iniziava a ripetersi sempre la stessa scena. Qualcuno mi suona alla porta. Dato che non ha citofonato, io apro pensando che si tratti di un vicino del palazzo. Invece mi piombano in casa gruppi di ragazzi che vogliono filmarsi insieme a me. Magari in videochiamata con la sorella, la fidanzata, la madre: ‘Guarda ma’, sto a casa de Verdoneee!”. In qualche caso però si sono presentate anche delle ragazze da sole. Imploravano: non mi cacciare via, non mi denunciare! Voglio solo lasciarti un cd per farti ascoltare le mie imitazioni… E poi puntualmente svenivano o si facevano prendere da un attacco di panico. Me toccava anda’ a cerca’ un calmante. Siccome questi episodi avvenivano all’ingresso di casa, con la porta aperta, ho pensato che sarebbe stato prudente filmarli. Casomai gli fosse venuta l’idea di graffiarsi la faccia e poi andare a dire in commissariato che j’ero zompato addosso. Da questo punto di vista la mia vita privata è una tragedia. Prima di uscire devo chiamare il portiere e chiedere: via libera? C’è sempre qualcuno appostato fuori con un copione in mano”.